Çorum Belediyesi Sağanak Yağışa Anında Müdahale Etti

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Çorum'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Çorum Belediyesi tüm ekipleriyle sahaya indi. Ekipler yaşanan olumsuzluklar ve ihbarlara anında müdahale etti.

Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda tedbirlerini erken saatlerde alan ekipler su baskınlarının yaşanabileceği noktalarda tedbirler aldı. Yağışın başlamasıyla birlikte Çağrı Merkezi ve İtfaiye Müdürlüğü'ne 120 ihbar geldi. Ekipler ihbarlara anında müdahale ederek vatandaşların yardımına koştu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da ekiplerle birlikte saha çalışmalarını kontrol etti. Başkan Aşgın sağanak yağmurdan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. - ÇORUM