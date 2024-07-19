Çorum Belediyesi Sıklık Tabiat Parkı\'nda Gece Yürüyüşü Düzenliyor

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Çorum Belediyesi, Sıklık Tabiat Parkı'nda bulunan Çorumlu Obası'nda gece yürüyüşü düzenleyecek. Etkinlik, 20 Temmuz Cumartesi akşamı gerçekleşecek.

Çorum Belediyesi'nin kültürel ve sosyal etkinlikleriyle yaz dönemi dolu dolu geçiyor. Her kesime ve her yaştan guruba insana hitap eden etkinliklerle sosyal belediyecilik alanında faaliyetlerine devam eden Çorum Belediyesi doğaseverleri de unutmadı. Sıklık Tabiat Parkı'ndan Çorumlu Obası'na gece yürütüşü etkinliği 20 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de gerçekleşecek.

Etkinlik kapsamında yürüyüş, Çorumlu Obası'nda ateş başı konser, ikramlar, ahşap oyunları, ebru, taş baskı, teleskopla gözlem etkinlikleri ve çocuklara özel etkinlikler yapılacak. Etkinliklere ulaşımı sağlamak için 20 Temmuz Cumartesi günü saat 19.30'da Saat Kulesi önünden araç kaldırılacak. - ÇORUM