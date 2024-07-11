Çorum Belediyesi ve Bem-Bir-Sen arasında sosyal denge sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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Çorum Belediyesi ve Bem-Bir-Sen arasında sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Çorum Belediyesi ve Bem-Bir-Sen arasında sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Çorum Belediyesi, memurlarının ekonomik şartlarını iyileştirmek amacıyla Bem-Bir-Sen ile sosyal denge sözleşmesi imzaladı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çalışanlara en üst düzeyde ödeme yapma çabası içerisinde olduklarını belirtti.

11.07.2024 19:02  Güncelleme: 19:04
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Çorum Belediyesinde memurlarının ekonomik şartlarının iyileştirilmesine yönelik olarak hazırlanan sosyal denge sözleşmesi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Burhan Şahin tarafından imzalandı.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Bem-Bir-Sen'in talebi olan oranda sosyal denge sözleşmesini imzaladıklarını söyledi. Mali şartlar ve belediyenin imkanları doğrultusunda daima çalışanlara en üst düzeyde ödeme yapmanın çabası içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Aşgın, "Bem-Bir-Sen'in talepleri doğrultusunda, bütün imkanlarımızı zorlayarak, mali disiplinimizi de bozmadan, çalışanlarımızı mutlu edecek şekilde en yüksek oranda, sosyal denge Sözleşmesi'ni imzalamış olduk. Sosyal denge sözleşmemiz memurlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Burhan Şahin de, belediyede çalışan tüm memurları ilgilendiren sosyal denge sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni etti. Şahin, "Sözleşmemiz için tüm memurlarımız adına Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum Belediyesi ve Bem-Bir-Sen arasında sosyal denge sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

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