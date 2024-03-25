Çorum Belediyesi Yaşlılara Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
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Çorum Belediyesi Yaşlılara Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti Sunuyor

Çorum Belediyesi Yaşlılara Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti Sunuyor

Çorum Belediyesi, Yaşlılar Haftası'nda da evde bakım ve temizlik hizmeti verdiği güngörmüşleri unutmadı. Belediye ekipleri, yaşlıların evlerine ziyarette bulunarak Ramazan Bayramı öncesi ikramlarda bulundu.

25.03.2024 18:18  Güncelleme: 18:23
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Çorum Belediyesi, evde bakım ve ev temizliği hizmeti verdiği güngörmüşleri Yaşlılar Haftası'nda da unutmadı. Yaşlıları evlerinde ziyaret eden belediye ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ikramlarda bulundu.

Yaşlılara yönelik hizmetleriyle hayır duası aldıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, güngörmüşleri Yaşlılar Haftası'nda da unutmadı. Çorum Belediyesi'nin evde bakım ve ev temizliği hizmeti sunduğu yaşlılar için Ramazan ve bayramlık ikramlarından oluşan koliler hazırlandı. Yaşlılar Haftası'nda güngörmüşlerin evlerine giden belediye ekipleri, çeşitli iftariyeliklerin yanı sıra kolonya ve bayram şekerlerinin yer aldığı ikram kolilerini teslim etti.

Başkan Aşgın, güngörmüşlere hizmet etmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Bizim amacımız Hakk'ın rızasını kazanmak ve halkın duasını almaktır. Bizlere dualarıyla destek veren büyüklerimizden Allah razı olsun. Evde bakım ve evde temizlik hizmetimiz bundan sonra da artarak devam edecek. Bu şehrin büyüklerine bizleri hizmetkar kılan Rabbimize hamd ediyorum" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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