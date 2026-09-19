Çorum\'da belediye otobüsü sürücüsü yola koşan çocuğu görünce fren yaptı, kaza önlendi

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Çorum'da belediye otobüsünün sürücüsü, okuldan çıkan öğrencinin aniden yola koştuğunu fark ederek fren yaptı ve olası kazayı önledi.

Çorum'da seyir halindeki otobüs sürücüsünün dikkati ve refleksi olası bir kazayı önledi. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından da anbean kaydedildi. Görüntülerde okuldan çıkan bir öğrencinin koşarak yola çıkması ve otobüs sürücüsünün ani fren yaparak olası bir kazanın önüne geçtiği anlar yer aldı.

Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde görev yapan otobüs sürücüsü Özkan Mehmet Sırçalı, o anları şöyle anlattı:

"Öncelikle böyle bir olayın yaşanması hepimizi üzdü. O an yola çıkan çocuğu fark ettiğimde hemen fren yaptım. Amacımız her zaman yolcularımızın ve trafikteki vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak. Toplu taşıma araçlarını kullanırken öncelikle çocuklarımıza ve yayalarımıza, okul çevrelerinde daha çok dikkatli olmak zorundayız. Bir çocuğumuzun zarar görmemesi bizim için her şeyden önemli. Tüm sürücü arkadaşlarıma trafikte dikkatli olmalarını ve özellikle çocukların bulundukları bölgelerde hızlarını düşürmelerini ve tedbiri elden bırakmamalarını tavsiye ediyorum."

Çorum Belediyesi Toplu Taşıma Amiri Ahmet Coşkun ise sürücünün refleks göstererek olası bir kazayı önlediğini belirterek, "Arkadaşımız hızlı şekilde refleks göstererek, ani bir fren yaparak tecrübesini de kullanarak kötü bir olay yaşanmasının önüne geçti. Biz Çorum Belediyesi olarak şoför arkadaşlarımıza gerekli trafik kuralları, bu tür durumlarda nasıl davranacağına yönelik eğitimleri sürekli veriyoruz. Arkadaşlarımız bu tür durumlarda ne yapacağının bilincinde. Tekrar böyle bir olayın yaşanmaması için dua ediyoruz" dedi.