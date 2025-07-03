Çorum\'da Çiftçilere Mobil Süt Sağım Makineleri Dağıtıldı

Tarım ve hayvancılığın bölge ekonomisindeki payını artırmak, hijyenik üretimi teşvik etmek ve kırsalda yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla Boğazkale ve Alaca ilçelerinde mobil süt sağım makinesi dağıtıldı

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle çiftçilere mobil süt sağım makinesi dağıtıldı. Bu çerçevede Boğazkale ilçesinde düzenlenen dağıtım töreninde, İl Özel İdaresi ve üreticilerin katkısıyla, toplam 640 bin TL bütçeli proje çeçervesinde 30 adet mobil süt sağım makinesi üreticilere teslim edildi. Proje çerçevesinde İl Özel İdaresi yüzde 70, üreticiler ise yüzde 30 oranında katkı sağladı.

Alaca ilçesinde ise Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULİP) çerçevesinde toplam 2 milyon 127 bin TL bütçeli proje doğrultusunda, yüzde 70 hibe destekli 91 adet mobil süt sağım makinesi üreticilere verildi.

Boğazkale ve Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin koordinasyonunda gerçekleşen programlara İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, ilçe müdürlükleri teknik personelleri, protokol üyeleri ve çok sayıda üretici katıldı.

Projelere katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür eden İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, "Bu makineler sayesinde hijyenik üretim artacak, hayvan sağlığı korunacak, ürün kalitesi ve pazarlanabilirlik yükselecektir. Müdürlüğümüz tüm teknik kadrosuyla 7 gün 24 saat üreticimizin yanındadır. Hep birlikte üretmeye, büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz" dedi. - ÇORUM