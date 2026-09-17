Çorum’da çocuklar, savaş bölgelerindeki akranları için gökyüzüne balon ve uçurtma bıraktı - Son Dakika
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Çorum’da çocuklar, savaş bölgelerindeki akranları için gökyüzüne balon ve uçurtma bıraktı

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Çorum’da çocuklar, savaş bölgelerindeki akranları için gökyüzüne balon ve uçurtma bıraktı
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Çorum’da yüzlerce çocuk, başta Gazze olmak üzere savaş bölgelerindeki mağdur akranları için balon ve uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu.

Çorum'da yüzlerce çocuk, başta Gazze olmak üzere savaş bölgelerindeki mağdur akranları için balon ve uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, İlköğretim Haftası programı kapsamında Şehitlik Parkı'nda bir etkinlik düzenlendi. Kent merkezinde eğitim veren birçok okuldan yüzlerce öğrencinin katılım sağladığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Protokol konuşmalarıyla devam eden etkinlikte, lise öğrencilerinden oluşan koro tarafından çeşitli eserler seslendirildi. Daha sonra savaş bölgelerinde hayata tutunmaya çalışan ve mağduriyet yaşayan çocuklara dikkat çekmek amacıyla hazırlanan balonlar, alanda bulunanların geri sayım yapmasının ardından hep birlikte gökyüzüne bırakıldı. Balonların gökyüzüyle buluşmasının ardından öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları uçurtmaları uçurarak gökyüzünü renklendirdi.

Programa Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, eğitimciler, çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.

"Çocukların gökyüzüne bakarken korkmadığı bir dünya hepimizin ortak sorumluluğudur"

Düzenlenen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, "Özellikle başta Gazze olmak üzere Doğu Türkistan gibi, Yemen gibi, Sudan gibi bölgelerde çocuklar oyun oynamak yerine bombaların gölgesinde hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Çocuklar okul bahçelerinde uçurtma uçurmak yerine savaş uçaklarını izlemek zorunda kalıyor. Hiçbir çocuk savaşın sesiyle, bombanın sesiyle uyan Hiçbir çocuk okulundan, arkadaşlarından mahrum kalmasın. Hiçbir çocuk okul bahçesinde özgürce oynasın, gülsün ve hayal kursun diyerek dilek tutalım. ve biz yetişkinler bu dileklerin gerçekleşmesi için üzerimize düşeni yapalım. Çünkü çocukların gökyüzüne bakarken korkmadığı bir dünya hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Kaynak: İHA
EtkinlikGazzeÇocukÇorumYerelSon Dakika

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