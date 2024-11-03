Çorum'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 15 Yaralı

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(ÇORUM) - Çorum'da Osmancık Caddesi Abdibey Camisi yakınlarında bir binada doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Osmancık Caddesi'ndeki binada doğal gaz sıkışmasından kaynaklandığı bildirilen patlama oldu.

Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 15 kişi hastaneye kaldırıldı. Patlamanın şiddetiyle çevredeki birçok ev ve iş yerinde büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın yaşandığı binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Olay yerinde çalışmalar devam ediyor.