Çorum\'da Dron Futbolu Heyecanı

Çorum'da düzenlenen "dron futbolu" organizasyonunda özellikle çocuklar ve gençler, kafesli sahada dron teknolojisini yakından tanıyıp heyecan dolu anlar yaşadı.

Çorum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "dron futbolu" heyecanı yaşandı. Alışveriş merkezinde kurulan özel kafesli sahada çocuklar, gençler ve aileler dron teknolojisini yakından tanıdı. Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikte birçok vatandaş ilk kez dron kullandı. Hedef halkalardan geçirilerek puan toplanan yarışlar, özellikle gençlerden yoğun ilgi gördü.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu görevlisi Halit İnan, Drone Soccer'ın insansız hava araçları branşının bir alt dalı olarak faaliyet gösterdiğini belirterek, "Şu anda ülkemizde 100'den fazla takım, 60 antrenör ve binlerce aktif lisanslı sporcumuz mevcut. Geçtiğimiz hafta sonu Kayseri'de Drone Soccer Türkiye Şampiyonası 1. etap yarışması yapıldı. Bugün de Çorum'da bu branşı öğrencilere tanıtmak için sahamızı kurduk" dedi.

Etkinliğe katılan Kürşat Kaymak ise dron futbolunu ilk kez gördüğünü ifade ederek, "Tanıtımını yaptılar. Türkiye'de yaygınlaşmasını istedikleri bir spormuş. Yozgat'ta ikamet ediyorum. Orada da olsa katılmayı isterim. Eşimle karşılıklı yarıştık, 4-0 kazandım" diye konuştu.

İpek Kaymak da etkinlikte keyifli vakit geçirdiklerini belirterek, "Ben gol atamasam da çok eğlendim. Güzel bir etkinlik olmuş. Umarım yaygınlaşan bir spor olur" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin, 19 Mayıs günü de devam edeceği belirtildi. - ÇORUM