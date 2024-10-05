Çorum'da Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çorum'da Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği

Çorum\'da Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği

Çorum Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında yapılan etkinliğe 16 okuldan yaklaşık bin öğrenci katıldı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çocuklarla birlikte sahipsiz sokak hayvanları rehabilitasyon merkezini gezdi ve hayvan sevgisinin önemini vurguladı.

05.10.2024 16:25  Güncelleme: 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Belediyesi tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü nedeniyle düzenlenen programa 16 okuldan yaklaşık bin öğrenci katıldı.

Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde etkinliğinde Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, Veteriner Hekimleri Odası yönetimi, emniyet ve jandarma bünyesinde bulunan Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri hazır bulundu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın çocuklarla beraber sahipsiz sokak hayvanlarının bulunduğu bölümün yanı sıra Evcilk Hayvan Parkı'nı da gezdi. Hayvan sevgisinin çocuklara erken yaşta aşılanması gerektiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın "4 Ekin Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle bugün Veteriner İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimizi ve Evcil hayvan parkımızı çocuklarımıza açtık. Bizler yaratılan her canlıyı Yaratan'dan ötürü seviyoruz. Çocuklarımıza da hayvan sevgisini erken yaşlarda aşılamamız gerekiyor. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'mizde sokakta kalan hasta, sakat yada bakıma muhtaç hayvanlarımızı alarak tedavi ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Öte yandan hizmete açtığımız kedi evinde de sokak kedilerinin bakım ve tedavileri yapılıyor. Bilindiği gibi Valiliğimiz başkanlığında kurulan Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği barınak çalışmalarına devam ediyor" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi, Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Çevre, Kadın, Yerel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum'da Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:39 Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı
15:49 Hizbullah, Nasrallah’ın varisinden haber alamıyor Hizbullah, Nasrallah'ın varisinden haber alamıyor
14:56 2 kadını katleden Semih Çelik’in videosu ortaya çıktı Anlattıkları tüyler ürpertiyor 2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor
14:46 Fatih’te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı Fatih'te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı
14:36 Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım
20:54 FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu’nun görevi değişti FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti
20:45 Bu hırsız her eve lazım, çamaşırları astı, yemek bile pişirdi Bu hırsız her eve lazım, çamaşırları astı, yemek bile pişirdi
20:22 Victor Osimhen’e bir talip daha çıktı Victor Osimhen'e bir talip daha çıktı
20:12 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
19:53 FIFA’dan Filistin’in men talebi sonrası İsrail kararı FIFA'dan Filistin'in men talebi sonrası İsrail kararı
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
19:13 Nuri Şahin, en büyük kozunu kaybetti Nuri Şahin, en büyük kozunu kaybetti
18:50 Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı
18:29 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 16:53:01. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum'da Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement