Çorum'da Engelli Bireyler İçin Yeni Seyir Alanı Yapıldı - Son Dakika
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Çorum'da Engelli Bireyler İçin Yeni Seyir Alanı Yapıldı

Çorum\'da Engelli Bireyler İçin Yeni Seyir Alanı Yapıldı

Çorum Belediyesi, bir engelli vatandaşın mesajı üzerine baraj çevresinde engelli bireylerin rahatça manzarayı izleyebilmeleri için yeni bir seyir alanı düzenledi. Belediye Başkanı Aşgın, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

17.05.2025 14:18  Güncelleme: 14:24
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Çorum'da engelli vatandaşın manzarayı izleyemediği için gönderdiği mesaj üzerine harekete geçen Çorum Belediyesi, baraj çevresinde engelli seyir alanı yaptı.

Çorum'da bulunan ve manzarasıyla dikkat çeken Çorum Barajı'nda çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videonun altına yorum yazan bir vatandaş, "Başkanım tekerlekli sandalyedeyim. Geçen yıl barajı seyretmek için kaldırıma çıkamadım. Zemin çakıl taşı, kaldırımın engelli çıkış alanı yok. El mahkum geri döndüm. Emeklerinize sağlık" ifadelerine yer verdi. Bu yorumu gören Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Park ve Bahçeler Müdürü İsmail Özler'i arayarak gerekli düzenleme ve işlemlerin yapılması için talimat verdi. Ekipler kısa sürede baraj manzarasını gören alana engelli bireylerin rahatça ulaşabileceği ve manzarayı seyredebileceği bir bölüm oluşturdu. Başkan Aşgın daha sonra yorumu yapan vatandaş ile birlikte barajda yapılan alanı yerinde inceledi.

Çorum Barajına yapılan seyir alanıyla ilgili konuşan Başkan Aşgın, "Gelen mesajı gördük. Mesajı bana atan arkadaşlara dedim ki haklı ablamız çünkü oraya gelip de şu güzelliği çok güzel bir ortamda ve herkesin görmesi lazım. Engellilik sadece kalpte ve yürekte olur onun dışında bir engellilik yoktur. Sadece bizim imkan sunmamız lazım. Onun dışında bir engellilik yoktur. Arkadaşlara bu alana güzel bir alan yapın dediğimde onlarda aşkla çok güzel bir iş yapmışlar teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız güle güle kullansınlar" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum'da Engelli Bireyler İçin Yeni Seyir Alanı Yapıldı - Son Dakika

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