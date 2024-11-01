Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte kentte faaliyet gösteren güzellik merkezlerini denetledi.
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlık ve güvenliği için denetimlerine devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte yapılan denetimlerde, biyomedikal cihaz ve teçhizatlarına sağlık açısından uygunluğu ve iş yeri ruhsatı, sertifika, hijyen gibi belgelerin olup olmadığı kontrol edildi. - ÇORUM
Son Dakika › Yerel › Çorum'da Güzellik Merkezlerine Denetim - Son Dakika
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