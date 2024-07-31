Çorum'da İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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Yerel

Çorum'da İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

İran'da suikasta uğrayarak şehit edilen Hamas Lideri İsmail Haniye için Çorum'da gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Cenaze namazına Belediye Başkanı, AK Parti İl Başkanı, MHP İl Başkanı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İl Müftü Vekili, Filistin davasının toprak değil, ümmetin gözbebeği olduğunu belirterek dua etti.

31.07.2024 22:52
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Çorum'da İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

ÇORUM - İran'da uğradığı suikast sonucu şehit edilen Hamas Lideri İsmail Haniye için Çorum'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Filistin Platformu tarafından öğle namazına müteakip Akşemseddin Camii'nde kılınan cenaze namazına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazını kıldıran İl Müftü Vekili Dr. Fazıl Saraç, Filistin davasının bir toprak davası olmadığını belirterek, "Filistin bu ümmetin gözbebeği Mescidi Aksa'yı barındıran Hz. Ömer'i bağrında barından bir toprak parçasıdır. Onun uğrunda canını feda eden tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Yüce Allah bu ümmete bırakılan emanetlere sahip çıkma gücü, kudreti, iradesi nasip etsin" dedi.

Cenaze namazının ardından tüm şehitler için dua edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum'da İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

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