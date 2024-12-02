Çorum\'da Market Denetimleri: 3 Market Ceza Aldı

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Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan demetimlerde 3 markete cezai işlem uygulandı.

Pazar ve fırınlarda denetimlerini aralıksız sürdüren Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlerde de denetimlerini arttırdı. Hafta boyunca 74 markette denetleme yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşık bin 500 farklı ürün üzerinde incelemelerde bulundu. Marketlerde 20 farklı üründe fiyat etiketi, gramaj ve son kullanma tarihi gibi unsurları kontrol eden ekipler tarafından 3 markete cezai işlem uygulandı.

Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceği ve tüketicilerin güvenli alışveriş yapabilmesi için tüm önlemlerin alınacağı vurgulandı. - ÇORUM