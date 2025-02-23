Çorum'da Otomobil Bariyere Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Yerel

Çorum'da Otomobil Bariyere Çarptı: 1 Yaralı

Çorum'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

23.02.2025 20:24
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Çorum'da otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu ilçesi Çorum-Sungurlu karayolu Gafurlu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun D. idaresindeki 06 CCU 603 plakalı otomobil, yolda oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum'da Otomobil Bariyere Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da Otomobil Bariyere Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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