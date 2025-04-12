Çorum'da Pazarcının Domatesleri Çöpe Döktüğü İçin Satış Alanı İptal Edildi - Son Dakika
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Çorum'da Pazarcının Domatesleri Çöpe Döktüğü İçin Satış Alanı İptal Edildi

Çorum\'da Pazarcının Domatesleri Çöpe Döktüğü İçin Satış Alanı İptal Edildi

Çorum'da bir pazarcının denetimler sonrası sosyal medyada domatesleri çöpe dökmesi sonucu satış alanı Belediye Encümeni kararıyla iptal edildi. Zabıta Müdürü, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

12.04.2025 19:59  Güncelleme: 20:12
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Çorum'da semt pazarında yapılan denetimlerin ardından, kasalarca domatesi çöpe döküp bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan pazarcının satış alanı, Belediye Encümeni kararıyla iptal edildi.

Çorum'da yaklaşık iki hafta önce semt pazarında yapılan denetimler sonrası Z.R. isimli pazarcı, domatesleri kasalarla çöpe dökerek bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Olayın ardından Çorum Belediyesi de konuya ilişkin inceleme başlattı. Belediye Encümeni tarafından yapılan değerlendirmede, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 27/D maddesi gerekçe gösterildi. "Piyasada darlık oluşturmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için malları belirli ellerde toplayanların, satıştan kaçınanların, stoklayanların, yok edenlerin, bu amaçla propaganda yapanların veya benzeri davranışlarda bulunanların tahsislerinin iptaline belediye encümenince karar verilir" maddesi kapsamında Z.R.'nin semt pazarı içerisindeki satış alanı iptal edildi ve esnafa tebligat yapıldı.

"Denetimlerimize ara vermeden devam edeceğiz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, "Geçtiğimiz haftalarda domateslerini çöpe döken ve bu görüntüleri sosyal medyada yayınlayan pazarcı esnaflarının yerleri, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 27/D hükmüne istinaden Belediye Encümeni kararı ile iptal edildi. Vatandaşlarımızın güvenli gıda tüketmesi için denetimlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Semt pazarlarımızda da vatandaşlarımızın kandırılmasına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da, 1 Nisan günü sosyal medya platformu X hesabında yaptığı açıklamada, Çorum'da domatesleri vatandaşa satmak yerine çöpe döken esnafla ilgili 1,4 milyon TL'den 17,2 milyon TL'ye kadar ceza kesileceğini duyurmuştu. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum'da Pazarcının Domatesleri Çöpe Döktüğü İçin Satış Alanı İptal Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da Pazarcının Domatesleri Çöpe Döktüğü İçin Satış Alanı İptal Edildi - Son Dakika
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