Çorumlu gençler "Sevap Avcıları" ile iyilikte yarışacak

Çorum Belediyesi tarafından Ramazan ayının manevi iklimini yaşatmak amacıyla düzenlenen "Sevap Avcıları" yarışması başladı.

Çorum Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel olarak düzenlenen "Sevap Avcıları" yarışmasının açılış programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Açılışta öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Aşgın, yarışmanın hayırlı olması temennisinde bulundu. "Sevap Avcıları" yarışması; ilkokul kız, ilkokul erkek, ortaokul kız ve ortaokul erkek olmak üzere dört farklı kategoride gerçekleştirilecek. Takım üyelerinin tamamının aynı okul kademesinden oluşması ve takımların, takım lideri dahil olmak üzere toplam üç kişiden oluşması gerekiyor. Yarışmaya başvurular, bugün saat 19.00'a kadar internet üzerinden yapılabilecek. Yarışmalar ise 19 Şubat-9 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sonuçlar, 13 Mart tarihinde açıklanacak. Yarışma sonunda dereceye giren takımlara; birincilere bisiklet, ikincilere tablet, üçüncülere akıllı kol saati ve çeşitli sürpriz hediyeler verilecek. Yarışmaya katılan öğrenciler, gerçekleştirdikleri görevleri fotoğraf, video veya yazılı içerik ile belgeleyerek sisteme yükleyecek. Program sonunda yarışmaya katılan çocukları tebrik eden Başkan Aşgın, etkinliğin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Açılış programı, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Düzenlenen programda konuşan Başkan Aşgın, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu vurgulayarak, "Bu ayda sadece oruç tutmakla kalmayacak; iyilikte, yardımlaşmada ve güzel ahlakta da yarışacağız. Sevap Avcıları yarışmamızla çocuklarımızı ve gençlerimizi iyiliğe teşvik etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Yarışmanın 19 gün süreceğini hatırlatan Aşgın, "19 gün boyunca sizlere verilen görevleri tamı tamına yerine getireceksiniz. Çorum'un çocuklarına güveniyoruz. Görevlerini eksiksiz şekilde tamamlayacaklarına inanıyoruz. Bizim için çocuklarımız çok kıymetli. Onlar için sıradan işler değil, güzelin de güzelini yapmak yakışır" diye konuştu. - ÇORUM