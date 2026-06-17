Kursiyerlerin seramik ürünleri görücüye çıktı

Çorum Belediyesi tarafından kurulan atölyede kursiyerler tarafından yapılan seramik ürünler, vatandaşların beğenisine sunuldu.

Çorum'da Buhara Kadın Kültür Merkezi Seramik Atölyesi kursiyerlerinin hazırladığı "Topraktan Sanata Seramik Sergisi, kente bulunan bir AVM'nin fuaye alanında ziyarete açıldı. Sergide, atölyede yıl boyunca atölyede çalışmalarını sürdüren kursiyerlerin hazırladığı seramik tabaklar, kupalar ve dekoratif objeler yer alıyor. Çorum'un tarihi ve kültürel mirasından ilham alınarak hazırlanan eserlerde, Hitit medeniyetine ait figürler, motifler ve semboller yeniden şekillendirildi. Hitit dönemine özgü mühürler, tarihi desenlerden esinlenen çalışmaların yanı sıra günlük kullanım için tasarlanan seramik ürünler de sergide yer alıyor. Kursiyerlerin 2025 yılı Ekim ayından bu yana sürdürdüğü çalışmaların yer aldığı sergi, 19 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. - ÇORUM