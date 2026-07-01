Çorum\'da "yaza merhaba" konseri yoğun ilgi gördü

Çorum'da düzenlenen "yaza merhaba" konserinde sahne alan Türk Halk Müziği Korosu, Anadolu'nun farklı yörelerinden eserleri seslendirdi.

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen "yaza merhaba" konseri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Bedesten'de gerçekleştirilen konserde, Türk Halk Müziği Korosu Şef Arif Sadeçolak yönetiminde sahne aldı. Anadolu'nun dört bir yanından derlenen türküler, koro ve solo performanslarla vatandaşlara sunuldu. Tarihi mekanda yankılanan ezgiler, konsere katılan vatandaşlara müzik dolu bir gece yaşattı. Alanı dolduran vatandaşlar, seslendirilen eserlere zaman zaman alkışlarla eşlik etti. Koro üyeleri ve solistler, performanslarıyla beğeni topladı.

Programa Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, protokol üyeleri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇORUM