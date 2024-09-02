Çorum'da Yeni Adli Yıl Töreni ve Adaletin Güçlendirilmesi - Son Dakika
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Çorum'da Yeni Adli Yıl Töreni ve Adaletin Güçlendirilmesi

Çorum\'da Yeni Adli Yıl Töreni ve Adaletin Güçlendirilmesi

Çorum'da yeni adli yıl açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Törende konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, adalet hizmetlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi için yapılan çalışmalardan bahsetti.

02.09.2024 17:49
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Çorum'da yeni adli yıl açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Atatürk anıtına çelen sunulması ile başlayan törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çorum Barosunda kokteyl verildi.

Törende bir konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, hukuk ve adaletin üstünlüğüne, şartsız bir bağlılıkla ülkenin her tarafında vatandaşlara adalet dağıtan, bağımsız ve tarafsız vasıflarına özenle sahip çıkan tüm yargı çalışanlarının yeni adli yılını kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi.

Çorum'da adalet hizmetlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi, buna uygun fiziki şartların oluşturulması adına Adalet Sarayı'nın gerek iç kısımları gerekse çevresi ile ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını yapmaya devam ettiklerini dile getiren Bektaş, "Bu vesile ile adliye sarayımıza 2 adet daha mahkeme kurularak hakim atamaları yapılmış, görev yapan Cumhuriyet Savcısı sayısı artırılmıştır. Yeni adliye sarayı için Adalet Bakanlığımız nezdinde proje çalışmaları son aşamaya gelmiş, yakın zamanda ihale süreci başlayacaktır. İlimizin en büyük eksikliklerinden olan adalet lojmanı ihtiyacı yapılan çalışmalar ile olumlu sonuçlanmış Hakim, Cumhuriyet savcısı ve personelimizin hizmetine sunulmuştur. Ceza infaz kurumumuza gelen tutuklu ve hükümlü yakınların temel insani ihtiyaçlarının karşılanacağı sosyal yaşam alanı ve mescit inşaatımız devam etmekte olup kısa süre içerisinde hizmete açılarak, ilimize yakışmayan bu kötü görüntülere son verilecektir. Gerek fiziki şartların iyileştirilmesi, gerekse yürütülen adalet hizmetlerinin niteliği, niceliği ve hızını artıracak çalışmalarımız yeni adli yıl boyunca durmadan devam edecektir" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum'da Yeni Adli Yıl Töreni ve Adaletin Güçlendirilmesi - Son Dakika

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