Çorum'da Semt Sahaları Yenilendi - Son Dakika
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Çorum'da Semt Sahaları Yenilendi

Çorum\'da Semt Sahaları Yenilendi

Çorum Belediyesi tarafından, mahallelerdeki semt sahalarındaki zemin yenileme çalışmaları tamamlanarak yeniden gençlerin hizmetine sunuldu.

03.12.2024 14:58  Güncelleme: 15:01
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Çorum Belediyesi tarafından, mahallelerdeki semt sahalarındaki zemin yenileme çalışmaları tamamlanarak yeniden gençlerin hizmetine sunuldu.

Çorum Belediyesi'nin Bayat Gediği bölgesinde yaptığı semt sahası tamamlanırken, eskiyen ve zemini yıpranan 3 semt sahasında da bakım işlemleri tamamlandı. Gençlerin daha iyi şartlarda spor yapabilmeleri adına bakıma alınan Akkent Mahallesi, Mehmetçik Parkı ve Kale Mahallesi Şehitler Parkı içerisinde yer alan futbol sahalarında zemin yenileme işlemleri sona erdi. Saha zeminlerinde yapılan tefsiye ve drenaj çalışmalarının ardından kullanım ömrünü tamamlayan zeminlerde çalışma tamamlanarak gençlerin hizmetine yeniden açıldı. Geçen aylarda yapımına başlanan Bayat Gediği Semt Sahası da çalışmaların tamamlanması ile hizmete açıldı.

Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalması adına mahallelerde yapılan semt sahalarının önemine değinen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Bayat Gediği 8. Sokak üzerinde yeni semt sahasının yapımının tamamlandığını ifade etti. Kullanım ömürlerini tamamlayan semt sahalarında da bakım çalışmaları yaptıklarını 3 mahallede bulunan semt sahalarında çalışmaların tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Biz de geleceğimizin teminatı olan gençlerimize önem veriyoruz. 3 mahallemizde bulunan semt sahalarımızda tadilat çalışmalarını tamamladık. Bayat Gediği Mahallesi sakinlerimiz için yapımına başladığımız 24X44 metre ölçülerinde ki sahamızda da çalışmalarımız tamamlandı. Çorum'u spor kenti yapma konusunda kararlıyız. Spora yaptığımız yatırımlarımız aralıksız devam edecek. Tadilatı tamamlanan ve yeni açılan sahamız gençlerimize hayırlı olsun" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Çorum Belediyesi, Yerel Haberler, Yerel, Spor, Son Dakika

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