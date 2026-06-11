Çorum'da Çorum FK sahibi Savaş Balçık'a fahri hemşehrilik beratı verilmesi teklifi gündeme alınacak - Son Dakika
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Çorum'da Çorum FK sahibi Savaş Balçık'a fahri hemşehrilik beratı verilmesi teklifi gündeme alınacak

Çorum\'da Çorum FK sahibi Savaş Balçık\'a fahri hemşehrilik beratı verilmesi teklifi gündeme alınacak
11.06.2026 17:34  Güncelleme: 17:36
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Çorum Belediyesi Meclisi, Süper Lig'e yükselmede büyük rol oynayan Çorum FK sahibi Savaş Balçık'a fahri hemşehrilik beratı verilmesini gündeme alacak.

Çorum Belediyesi Meclisi Temmuz ayı toplantısında Süper Lig zaferinin en önemli mimarlarından biri olan Çorum FK sahibi Savaş Balçık'a fahri hemşehrilik beratı verilmesi teklifi gündeme alınacak.

Çorum Belediyesi Temmuz ayı Belediye Meclisi toplantısında Çorum FK'nın Süper Lig'e yükselmesi için büyük katkı sağlayan kulüp sahibi Savaş Balçık'a fahri hemşehrilik beratı verilmesi teklifi gündeme alınacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Fahri Hemşehrilik Beratı, belediyemizin bir kişiye verebileceği en anlamlı manevi unvanlardan biridir. Bu unvan, şehrimizin gelişmesine, tanıtımına ve değerlerine önemli hizmetlerde bulunan isimlere Belediye Meclisimizin kararı ile verilmektedir. Sayın Savaş Balçık da Çorum'un yıllardır kurduğu Süper Lig hayalinin gerçeğe dönüşmesinde başrol oynayan isimlerden biri olmuştur. Kendisi, şehrimiz adına tarihi bir başarıya imza atmış, şehrimizin adını Türk futbolunun en üst liginde taşıma başarısını göstermiştir. Bu başarı yalnızca sportif bir başarı değildir. Süper Lig'e yükselen bir Çorum, tanıtımı güçlenen, marka değeri artan, ekonomisi hareketlenen bir Çorum demektir. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında Çorum konuşuluyorsa, bunda Savaş Balçık'ın ortaya koyduğu emek ve gayretin önemli bir payı vardır. Hemşehrilerimizin uzun yıllardır özlemini duyduğu bu büyük gururun yaşanmasına vesile olan Sayın Savaş Balçık'ın şehrimizle kurduğu güçlü bağın ve Çorum'a kazandırdığı tarihi değerin Fahri Hemşehrilik Beratı ile taçlandırılmasının anlamlı ve hakkaniyetli bir vefa örneği olacağına inanıyoruz" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum'da Çorum FK sahibi Savaş Balçık'a fahri hemşehrilik beratı verilmesi teklifi gündeme alınacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İpek Çelik İpek Çelik:
    yok ya fahri hemşehrilik beratı mı komik?? süper lige çıktık diye herkese berat mı veriçez şaka gibi ya boş işlerle uğraşıyorlar ama neyse en azından futbol heyecanı var şehirde o da bir şey 0 0 Yanıtla
  • Mahmut Nuri Türkoğlu Mahmut Nuri Türkoğlu:
    vay canına çorum süper lige çıktı mı ya bu gerçek mi ne zaman çıktı bunu duydum ama tam detaylarını bilmiyorum acaba bu başarının şehre ne gibi faydaları olacak merak ettim işin ekonomik kısmını da duymak isterim savaş balçık kimdir bu arada 0 0 Yanıtla
  • Kubilay Eşkara Kubilay Eşkara:
    kadın da erkek de futbol sevebilir ama bu işleri çoğunlukla erkekler yönetir ve yönetir de başarılı olur işte böyle şeyler var dünyada savaş balçık da bunu başarmış şehire prestij getirmiş tebrik ederim kendisini fahri hemşehrilik verilmesi çok yerinde bir karar olmuş 0 0 Yanıtla
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