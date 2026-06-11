Çorum\'da Çorum FK sahibi Savaş Balçık\'a fahri hemşehrilik beratı verilmesi teklifi gündeme alınacak

Çorum Belediyesi Meclisi Temmuz ayı toplantısında Süper Lig zaferinin en önemli mimarlarından biri olan Çorum FK sahibi Savaş Balçık'a fahri hemşehrilik beratı verilmesi teklifi gündeme alınacak.

Çorum Belediyesi Temmuz ayı Belediye Meclisi toplantısında Çorum FK'nın Süper Lig'e yükselmesi için büyük katkı sağlayan kulüp sahibi Savaş Balçık'a fahri hemşehrilik beratı verilmesi teklifi gündeme alınacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Fahri Hemşehrilik Beratı, belediyemizin bir kişiye verebileceği en anlamlı manevi unvanlardan biridir. Bu unvan, şehrimizin gelişmesine, tanıtımına ve değerlerine önemli hizmetlerde bulunan isimlere Belediye Meclisimizin kararı ile verilmektedir. Sayın Savaş Balçık da Çorum'un yıllardır kurduğu Süper Lig hayalinin gerçeğe dönüşmesinde başrol oynayan isimlerden biri olmuştur. Kendisi, şehrimiz adına tarihi bir başarıya imza atmış, şehrimizin adını Türk futbolunun en üst liginde taşıma başarısını göstermiştir. Bu başarı yalnızca sportif bir başarı değildir. Süper Lig'e yükselen bir Çorum, tanıtımı güçlenen, marka değeri artan, ekonomisi hareketlenen bir Çorum demektir. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında Çorum konuşuluyorsa, bunda Savaş Balçık'ın ortaya koyduğu emek ve gayretin önemli bir payı vardır. Hemşehrilerimizin uzun yıllardır özlemini duyduğu bu büyük gururun yaşanmasına vesile olan Sayın Savaş Balçık'ın şehrimizle kurduğu güçlü bağın ve Çorum'a kazandırdığı tarihi değerin Fahri Hemşehrilik Beratı ile taçlandırılmasının anlamlı ve hakkaniyetli bir vefa örneği olacağına inanıyoruz" dedi. - ÇORUM