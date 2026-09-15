Çorum haberinde fotoğraf hatası düzeltildi
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Bugün saat 15.36'da Çorum mahreçli servis edilen "Çorum Belediyesi, İkiz Konak'ı turizme kazandırıyor" başlıklı haberdeki fotoğraflar sehven yanlış girilmiştir. Abonelerimizin haberde an itibariyle mevcut fotoğrafları kullanması rica olunur.
Bugün saat 15.36'da Çorum mahreçli servis edilen " Çorum Belediyesi, İkiz Konak'ı turizme kazandırıyor" başlıklı haberimizdeki fotoğralar sehven yanlış girilmiştir. Özür diler, haberde an itibariyle mevcut fotoğrafların kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.
Kaynak: İHA
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