Çorum haberinde fotoğraf hatası düzeltildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum haberinde fotoğraf hatası düzeltildi

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bugün saat 15.36'da Çorum mahreçli servis edilen "Çorum Belediyesi, İkiz Konak'ı turizme kazandırıyor" başlıklı haberdeki fotoğraflar sehven yanlış girilmiştir. Abonelerimizin haberde an itibariyle mevcut fotoğrafları kullanması rica olunur.

Bugün saat 15.36'da Çorum mahreçli servis edilen " Çorum Belediyesi, İkiz Konak'ı turizme kazandırıyor" başlıklı haberimizdeki fotoğralar sehven yanlış girilmiştir. Özür diler, haberde an itibariyle mevcut fotoğrafların kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.

Kaynak: İHA

Çorum Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Turizm, Güncel, Çorum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum haberinde fotoğraf hatası düzeltildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de kurultay düğümü Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil CHP'de kurultay düğümü! Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil
Özgür Özel’e isim şoku Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı Özgür Özel’e isim şoku! Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı
Mersin’de partiye, medya ofisine ve tantuniciye ateş açan 4 kişi tutuklandı Mersin'de partiye, medya ofisine ve tantuniciye ateş açan 4 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan’a ziyaret Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan'a ziyaret
İBB meclisinde CHP’li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede İBB meclisinde CHP'li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede?
Rusya’da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor Rusya'da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor

17:33
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye’nin gündeminde erken seçim yoktur
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin gündeminde erken seçim yoktur
17:09
İkinci el telefon şirketinin sitesine ulaşılamadı Müşteriler büyük panik yaşadı
İkinci el telefon şirketinin sitesine ulaşılamadı! Müşteriler büyük panik yaşadı
16:07
Raci Şaşmaz’a “Erdoğan“ yazılı mezar taşı da soruldu İşte yaptığı savunma
Raci Şaşmaz'a "Erdoğan" yazılı mezar taşı da soruldu! İşte yaptığı savunma
16:07
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
15:03
İfadesinin her detayı olay Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar’ı sattı
İfadesinin her detayı olay! Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı
14:53
Adliye önünde toplanan LGBTİ’lere polis müdahalesi O anlar kamerada
Adliye önünde toplanan LGBTİ'lere polis müdahalesi! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 18:18:07. #.0.2#
SON DAKİKA: Çorum haberinde fotoğraf hatası düzeltildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement