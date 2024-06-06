Türk Kızılay Çorum Kan Bağışı Merkezi'nden Sungurlu'da Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika
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Türk Kızılay Çorum Kan Bağışı Merkezi'nden Sungurlu'da Kan Bağışı Kampanyası

Türk Kızılay Çorum Kan Bağışı Merkezi tarafından Sungurlu'da düzenlenen kan bağışı kampanyasına ilçe kaymakamı Mutlu Köksal destek verdi. Kaymakam Köksal, Kızılay'ın kan bağış noktasını ziyaret ederek kampanyaya katıldı. Sungurlu Kızılay Şubesi Başkanı Mandıralıoğlu, Kaymakam Köksal'a teşekkür etti.

06.06.2024 14:35
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Türk Kızılay Çorum Kan Bağışı Merkezi tarafından Sungurlu'da düzenlenen kan bağışı kampanyasına ilçe kaymakamı Mutlu Köksal destek verdi.

Atatürk Meydanı'nda devam eden Kızılay'ın kan bağış kampanyasına destek olmak için kan bağış noktasını ziyaret eden Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, görevlilerden bilgi aldıktan sonra kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.

Sungurlu Kızılay Şubesi Başkanı Kerim Mandıralıoğlu, "Bizleri yalnız bırakmayan İlçe Kaymakamımız Mutlu Köksal'a Sungurlu Kızılay Şubesi olarak teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türk Kızılay Çorum Kan Bağışı Merkezi'nden Sungurlu'da Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Kızılay Çorum Kan Bağışı Merkezi'nden Sungurlu'da Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika
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