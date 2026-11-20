Çorum Sungurlu'da ARCA'daki iş kazasında ağır yaralanan işçi kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'un Sungurlu ilçesindeki OSB'de faaliyet gösteren ARCA Savunma Sanayii'nde iş kazasında ağır yaralanan bir işçi, Sungurlu Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
Haber: Erkan KARACA
(ÇORUM) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren ARCA Savunma Sanayii'nde meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan bir işçi, hayatını kaybetti.
ARCA Savunma Sanayii'nde meydana gelen iş kazasında, işçi Y.E.T. ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.E.T., tedavi altına alındı.
Durumu ağır olan Y.E.T. burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: ANKA
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