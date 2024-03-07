Çorum Ulu Camii, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla ibadete açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çorum Ulu Camii, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla ibadete açılıyor

Çorum Ulu Camii, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla ibadete açılıyor

Çorum'da restorasyon çalışmaları tamamlanan Murad-i Rabi Çorum Ulu Camii, Ramazan ayı öncesi Cuma namazı ile ibadete açılması hedefleniyor. Tarihi camide yapılan restorasyon çalışmaları sonucunda 250 yıl öncesine ait motif ve kalem işi bezemeler gün yüzüne çıkarıldı. Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, caminin ibadete açılmasıyla ilgili olarak vatandaşları Cuma namazına davet etti.

07.03.2024 18:28  Güncelleme: 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da restorasyon çalışmaları tamamlanan Murad-i Rabi Çorum Ulu Camii, Ramazan ayı öncesi Cuma namazı ile ibadete açılması hedefleniyor.

Tarihi camide Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yaklaşık bir yıldır yapılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışmalarla tahmini olarak 250 yıl öncesine dayanan motif ve kalem işi bezemeler gün yüzüne çıkarıldı. Selçuklu Sultanı III. Alaeddin döneminde 13. yüzyılın sonlarında yaptırıldığı düşünülen cami, ilk defa bu kadar kapsamlı bir restorasyon çalışması geçirmiş oldu.

Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nihayet hasretle beklediğimiz camimize kavuşuyoruz. Ramazan ayı öncesi Cuma namazı ile birlikte tarihi camimizi ibadete açmayı planlıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. Vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Selçuklu, Çorum, Kültür, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum Ulu Camii, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla ibadete açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:49 Acılı anneden Eylem Tok’a çağrı: O çocuğu oradan oraya çanta gibi atmasın Acılı anneden Eylem Tok'a çağrı: O çocuğu oradan oraya çanta gibi atmasın
17:38 Ümit Özdağ “Bize gel“ dedi, Burcu Köksal’dan yanıt gecikmedi Ümit Özdağ "Bize gel" dedi, Burcu Köksal'dan yanıt gecikmedi
17:32 Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak
15:47 İmamoğlu’nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal’a bir tepki de Özgür Özel’den İmamoğlu'nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal'a bir tepki de Özgür Özel'den
15:23 Akşener’in esnaf ziyaretinde arbede Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı
16:20 Hindistan’da Leopar tehlikesinden çocuk soğukkanlılığıyla kurtuldu Hindistan'da Leopar tehlikesinden çocuk soğukkanlılığıyla kurtuldu
16:16 CHP, “DEM Parti’ye kapıları kapatacağım“ diyen Burcu Köksal’ın sözleri sonrası bildiri yayınladı CHP, "DEM Parti'ye kapıları kapatacağım" diyen Burcu Köksal'ın sözleri sonrası bildiri yayınladı
15:50 DEM Partili Bakırhan’dan CHP’li Köksal’ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek DEM Partili Bakırhan'dan CHP'li Köksal'ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek?
15:12 Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak
15:11 RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı
15:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı
14:52 Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı’ya çarpan Porsche’nin son hali ortaya çıktı Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali ortaya çıktı
14:36 AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 19:31:37. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum Ulu Camii, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla ibadete açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement