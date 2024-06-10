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Çorum Valisi Dağlı: "Düğünlerde silah atılmasına müsaade etmeyeceğiz"

ÇORUM - Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, düğünlerde silah atılmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Valilikte düzenlediği Haziran ayı bilgilendirme toplantısında konuşan Vali Zülkif Dağlı, düğünlerde silah atılmaması için çağrıda bulundu. Konu ile ilgili büyük hassasiyet gösterdiklerini belirten Vali Dağlı, "Düğünler silah atılması maalesef düğünü ölüme döndürebilen sevinci hüzne döndüren yanlış bir davranış. Kesinlikle ve kesinlikle düğünlerde silah atılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Emniyet ve jandarma ekiplerimiz sivil denetimlerle bu konunun takibini yakından yapacaklar. Bunun önüne geçeceğiz" dedi.

Konuyla ilgili muhtarlar, vatandaşlar ve düğün sahiplerinden duyarlılık beklediklerini söyleyen Vali Dağlı, "Düğünde silah atmak ölümle sonuçlanıyor. Hatta gelin ve damat ile en yakınlarının ölümüne neden olduğunu görüyoruz. Çorumlulardan bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

(MMY-BÖ-MK-Y)