Covid-19 Sonrası Hayvanlarla Yeniden Hayata Bağlandı - Son Dakika
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Covid-19 Sonrası Hayvanlarla Yeniden Hayata Bağlandı

Covid-19 Sonrası Hayvanlarla Yeniden Hayata Bağlandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Ali Şükrü Kavsaoğlu, Covid-19 sonrası aldığı küçükbaş hayvanlarıyla kurduğu bağ sayesinde yeniden hayata bağlandı. Ölümden dönen Kavsaoğlu, hayvanlarıyla kurduğu dostluk sayesinde sağlığına kavuştu ve moral buldu.

14.05.2024 12:16
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Ali Şükrü Kavsaoğlu, ölümden döndüğü Covid-19 sonrası aldığı küçükbaş hayvanlarıyla kurduğu bağ sayesinde yeniden hayata bağlandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Ali Şükrü Kavsaoğlu (70) 2020 yılında yakalandığı Covid-19 sonrası ölümden döndü. Ciğerleri sönme noktasına gelen Kavsaoğlu, makineye bağlı kalmasına neden olan hastalığı yenmeyi başardı. Yavaş yavaş sağlığına kavuşmaya başlayan yaşlı adam, aldığı 4 adet küçükbaş hayvan ile kendini doğaya adadı. Kavsaoğlu, bir süre sonra hayvanları ile kurduğu güçlü bağ ile yeniden hayata bağlandı.

"Bunlarla da kanka olduk"

İhlas Haber Ajansı(İHA) muhabirine konuşan Ali Şükrü Kavsaoğlu, "Bahçemizde otlar büyüdü. Biçemeyince 3-4 tane kuzu alayım dedim. Hem bahçemin otunu temizlesinler hem de yesinler. Kasım ayında da kesip kıymalığını yapayım dedim fakat bunlara kıyamadım. Bu dostluğa nasıl kıyarım. Gittim başka kurbanlık aldık, bunlarla da kanka olduk. Beni görmeseler yapamıyorlar. Yanımıza gel dercesine bağırıyorlar. Doğal olarak arkandan gelmesinden aldığım mutluluğu kimse veremezdi" dedi.

"Hayvanlarla uğraşırken, temiz oksijenle ciğerlerimi yeniledim"

Covid-19 hastalığına yakalandıktan sonra 1 ay evde 3.5 ayda makineye bağlı yaşadığını ifade eden Kavsaoğlu, "Covid olduktan sonra 1 ay evde 3.5 ayda makineye bağlı kaldım. Ciğerlerim gitmişti. Daha sonra kendimi doğaya atıp, hayvanlarla uğraşırken, temiz oksijenle ciğerlerimi yeniledim. Şuanda 70 yaşındayım. Uzmanlar 25 dakika yürüyün diyor. Ben 25 dakika da yürüyorum 50 dakika da. Köpeğim bile yanında görmeyince strese giriyor. Hayvanlarla uğraşıp doğaya çıkmam nefes almamı artırıp, moralimi düzeltti. Yaşam ümidin oluyor" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Covid-19 Sonrası Hayvanlarla Yeniden Hayata Bağlandı - Son Dakika

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