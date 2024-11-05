Cübbeli Ahmet Hoca Kayseri\'ye Geliyor

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü Cumartesi günü Kayseri'ye gelecek.
BEYZADER Kayseri İl Temsilciliği ile Hoca Ahmet Yesevi Derneği tarafından organize edilen program için Cübbeli Ahmet Hoca Kayseri'ye gelecek. Kadir Has Kongre Merkezi'nde 30 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek olan program saat 19.30'da başlayacak. - KAYSERİ
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