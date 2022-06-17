Çukurca ilçesinde havaların ısınmasıyla beraber vatandaşlar tarafından 2 ayrı bölgede görüntülenen dev yılanlar korkuttu. Çukurca'nın Emirşaban Mahallesi Beşük mevkisinde vatandaşlar ağacın köklerine sarılmış halde engerek yılanı gördü. Vatandaşlar yılandan hem korktu hem de yılanı cep telefonu ile görüntüledi.

Kaynak: İHA

Hakkari, Çukurca, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Çukurca'da dev yılanlar korkuttu - Son Dakika

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