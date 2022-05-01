Çukurova Belediye Başkanı Çetin'den Ramazan Bayramı Mesjaı - Son Dakika
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Çukurova Belediye Başkanı Çetin'den Ramazan Bayramı Mesjaı

01.05.2022 12:37
Çukurova Belediye Başkanı Çetin'den Ramazan Bayramı Mesjaı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin; Ramazan Bayramı mesajında, bayramların kırgınlıkların unutulduğu, sevgi, saygı ve hoşgörünün ön plana çıktığı günler olduğunu vurguladı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin; Ramazan Bayramı mesajında, bayramların kırgınlıkların unutulduğu, sevgi, saygı ve hoşgörünün ön plana çıktığı günler olduğunu vurguladı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayan Başkan Soner Çetin, ülkemizin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, zorlukları aşmanın yolunun millet olarak kenetlenmekten geçtiğini söyledi.

Başkan Çetin, "Milletçe kutsal bir bayramı daha idrak etmekteyiz. Bayramlar kırgınlıkların unutulduğu; sevgi saygı ve hoşgörü duygularının daha fazla hissedildiği günlerdir. Türkiye hem ekonomik hem de siyasi açıdan zor ve gergin günler geçiriyor. Dilerim Ramazan Bayramı herkesin birbirini kucakladığı, kimsenin kimseyi düşüncesinden, etnik kökeninden ve inancından dolayı ötekileştirmediği günlere vesile olur" dedi.

Bayramlarda hoşgörü ikliminin kendini gösterdiğini kaydeden Başkan Soner Çetin, şöyle devam etti:

"Mübarek Ramazan Bayramı ülkemizde sevgi ve saygı ortamının dalga dalga yayıldığı günlerin başlangıcı olsun. Toplumun her kesiminden insanlar birbirine güler yüzle yaklaşsın, sıkıntıları ve gerginlikleri üzerinden atsın. İnanıyorum ki ülkemiz birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günleri atlatacak ve gelecek bayramlar daha huzurlu bir şekilde kutlanacaktır."

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Bu duygularla tüm İslam Aleminin ve Türk Milletinin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, mutlu, huzurlu, barış duyguları içinde bir bayram diliyorum" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Çukurova Belediye Başkanı Çetin'den Ramazan Bayramı Mesjaı - Son Dakika


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