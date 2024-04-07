Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Personeliyle Bayramlaştı

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Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, dokuz günlük bayram tatili öncesinde personeliyle bayramlaştı. Başkan Kozay, Çukurova'yı adına yakışan bir kent haline getireceklerini belirterek, "Bu hedefe doğru hep birlikte yürüyeceğiz. Belediyemizin hizmet kalitesini artırarak kentimizdeki yaşam kalitesini de yükselteceğiz" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Çukurova Belediye Başkanlığı'na seçilen Emrah Kozay, mazbatasını alarak görevine başladı. Başkan Kozay, Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanışma ve bayramlaşma töreninde mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Çukurova halkına bugüne dek verilen hizmetlerde emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Kozay, gelecek beş yıllık dönemde Çukurova'da fark yaratan hizmetlerin hayata geçirileceğinin altını çizdi. Kozay, şöyle konuştu:

"Çukurova'mızı daha çağdaş, daha yaşanabilir bir kent haline hep birlikte getireceğiz. Bu hedefe doğru hep birlikte yürüyeceğiz. Belediyemizin hizmet kalitesini artırarak kentimizdeki yaşam kalitesini de yükselteceğiz. Verdiğimiz tüm hizmetlerin niteliğini artıracağız. Belediyemizden hizmet almaya gelen her yurttaşımızın buradan memnuniyetle ayrılmasını sağlayacağız. Hepimizin eksikleri olabilir ama bu eksiklikleri birlikte alacağımız eğitimlerle tamamlayıp, daha donanımlı bireyler olarak halkımıza hizmet edeceğiz."

Belediye bünyesinde görev yapan herkesin sorumluluklarının bilincinde olarak, kamu hizmetine uygun bir şekilde çalışması gerektiğinin altını çizen Kozay, personelinin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Kozay ve meclis üyeleri daha sonra belediye çalışanlarıyla tek tek bayramlaştı.