Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin Sosyete Pazarında Karşılandı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ziyaret ettiği Sosyete Pazarında da meşale, konfeti ve sloganlarla karşılandı. "Soner Çetin nerede biz oradayız", "Çukurova'nın gururu Soner Çetin" tezahüratlarıyla vatandaşların bağrına bastığı Başkan Soner Çetin, "Bizim yerimiz belli. Olduğumuz yerdeyiz" ifadesini kullandı.
Çukurovalılar Başkan Soner Çetin'i yine bağrına bastı. Gittiği her yerde binlerce hatta on binlerce insan tarafından büyük ilgiyle karşılanan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, son olarak ziyaret ettiği Sosyete Pazarında aynı etkileyici tablo ile karşılaştı.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Yurt Mahallesi Kapalı Semt Pazarında kurulan Sosyete Pazarını ziyaret etti. Pazarın girişinde meşale, konfeti ve sloganlarla karşılanan Başkan Soner Çetin için "Soner Çetin nerede biz oradayız", "Çukurova'nın gururu Soner Çetin" tezahüratları yapıldı. Soner Çetin'in gelişiyle halay çekip, oyunlar oynayan vatandaşlar büyük sevgi gösterisinde bulundu.
Başkan Soner Çetin, Sosyete Pazarına girerek hem esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu hem de vatandaşlarla sohbet etti. Kadınlara gül ve karanfil veren Başkan Soner Çetin, "Soner Çetin nerede biz oradayız" sloganlarına karşılık, "Bizim yerimiz belli. Biz olduğumuz yerdeyiz. Hemşerilerimiz bizim nerede durmamızı istiyorsa orada duruyoruz ve durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin vatandaşların ilgisi ve sevgisi dolayısıyla adeta izdihamın yaşandığı Sosyete Pazarı çıkışında da görkemli bir şeklide uğurlandı. Vatandaşların halaylarına ve oyunlarına alkışlarla eşlik eden Başkan Soner Çetin, kendisine gösterilen ilgiye çok teşekkür etti. - ADANA
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