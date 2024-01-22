Çukurova Belediye Başkanı Sosyete Pazarında Kadınlara Gül Dağıttı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Sosyete Pazarını ziyaret ederek, kadınlara gül verdi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ziyaret ettiği Sosyete Pazarında vatandaşların tezahüratlarıyla karşılandı. Her hafta Yurt Mahallesi Kapalı Semt Pazarında kurulan Sosyete Pazarını ziyaret eden Başkan Soner Çetin, çoğunluğu kadınlardan oluşan vatandaşlara gül takdim ederken, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Çetin, pazarda bulunan tüm kadınlara gül dağıtırken, pazar esnafına hayırlı işler dileğinde bulundu.

Pazara alış verişe gelenler kadar pazar esnafının da sevgi gösterisinde bulunduğu Çetin, herkesin halini hatırını sordu, esnafla sohbet ederek, işlerinin durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Soner Çetin, esnafın işlerin durgunluğu nedeniyle zor durumda olduğunu ifade etmesi üzerine, "Toplumun tüm kesimleri zor bir süreçten geçiyor. Her şey ateş pahası. Esnaf da zor durumda vatandaş da. Dileriz bu zor günler kısa sürede atlatılır" şeklinde konuştu.

Çetin, alkışlarla geldiği sosyete pazarından yine alkışlarla uğurlandı. - ADANA