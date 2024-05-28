Çukurova Belediyesi Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Kesim Hizmeti Verecek - Son Dakika
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Çukurova Belediyesi Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Kesim Hizmeti Verecek

Çukurova Belediyesi, Kurban Bayramı'nda kesim hizmetini ücretsiz olarak verecek. Kurban satış noktası olarak fuar alanının yanındaki boş alan belirlenirken, kurban kesim hizmeti ise 5 ayrı noktada ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

28.05.2024 13:57
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Çukurova Belediyesi, bu yılda Kurban Bayramı'nda kesim hizmetini ücretsiz olarak verecek. Kurban satış noktası olarak önceki yıllarda olduğu gibi fuar alanının yanındaki boş alan belirlenirken, kurban kesim hizmeti ise Kurban Bayramının birinci ve ikinci günleri 5 ayrı noktada ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Çukurova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kurban Bayramı öncesinde kurban satış ve kesim yerlerinin belirlendiği bildirildi.

Açıklamada kurban satışının sadece Yüzüncüyıl Mahallesi Fuar Alanı yanındaki boş alanında gerçekleştirileceği; ücretsiz kurban kesim hizmeti için de Yurt Mahallesi Sosyete Pazarı İçi, Toros Mahallesi Semt Pazarı, Huzurevleri Mahallesi Semt Pazarı, Beyazevler Mahallesi Miraç Camii Yanı ve Yüzüncüyıl Mahallesi Fuar Alanı yanındaki boş alanın belirlendiği kaydedildi.

Halk sağlığı açısından belirlenen alanlar dışında kurban satışına ve kesimine izin verilmeyecek.

Bayramın birinci ve ikinci günü 08.00 - 17.00 saatleri arasında, dini kurallara uygun ve ücretsiz olarak verilecek kurban kesim hizmeti için belirlenen kesim noktalarında yeterli sayıda din görevlisi, kasap, veteriner hekim ve sağlık ekibi de görev yapacak. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çukurova Belediyesi Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Kesim Hizmeti Verecek - Son Dakika

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