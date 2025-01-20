Çukurova'da Kadınlara Aile İçi İletişim Semineri - Son Dakika
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Çukurova'da Kadınlara Aile İçi İletişim Semineri

Çukurova\'da Kadınlara Aile İçi İletişim Semineri

Çukurova Belediyesi, kadınlara yönelik Aile İçi İletişim Semineri düzenledi. Psikolog Ecem Şahin, aile içindeki iletişim sorunları ve çözümleri hakkında bilgi verdi. Katılımcılar seminari verimli buldu ve seminerin ardından eğlenceli bir gün geçirdi.

20.01.2025 09:18  Güncelleme: 09:19
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Çukurova Belediyesi tarafından kadınlara yönelik Aile İçi İletişim konulu seminer gerçekleşti.

Çukurova Belediyesi ev sahipliğinde Tesisler Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik Aile İçi İletişim Semineri düzenlendi. Çukurova Belediyesi'nin Mahfesığmaz Mahallesi'nde bulunan Zübeyde Hanım Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi'nde gerçekleşen buluşma büyük ilgi gördü. Psikolog Ecem Şahin, aile içi iletişimde yaşanan temel sorunlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar, aile kavramı, anne ve babanın aile içindeki rolü, evlilikte yaşanan problemlerin çözüm yolları, ebeveyn çocuk iletişimi, sevgi ve saygı gibi konularda kadınlara bilgiler verdi.

Psikolog Şahin, iletişim, aile kavramı, kadın erkek farklılıkları, çocuklarla iletişim, aile içerisinde dikkat edilmesi gereken esaslar, iletişim hataları gibi konulara değinerek, "İnsan, her şeyden önce kendisine dikkat etmeli. Stresin hayatını ele geçirmesine izin vermemeli" dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın destekleriyle ilçede kadın ve aile kavramının ağırlığını her kesime anlatmaya çalıştıklarını belirten Ecem Şahin, "Bu konuda Çukurova Belediyesi olarak kadınlarımıza ücretsiz danışmanlık yapıyoruz" dedi.

Soru ve cevap şeklinde son bulan Aile İçi İletişim Semineri sonunda katılımcılar, "Çok verimli bir seminer oldu. Emrah Kozay başkanımıza bizlere ve ailemize verdiği destekler için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Seminer sonunda katılımcılar müzik eşliğinde doyasıya eğlenerek güzel bir gün geçirmenin keyfini yaşadı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çukurova'da Kadınlara Aile İçi İletişim Semineri - Son Dakika

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