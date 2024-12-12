Çukurova\'da Kapalı Semt Pazarı İçin Çalışmalar Hızlandı

Yerel

Çukurova Belediyesi'nin Belediye Evleri Mahallesi'nde yapımına başladığı Adana Koop Kapalı Semt Pazarı'nda çalışmalar hızlandı. Eksik kalan taşıma ayaklarının betonu dökülen Adana Koop Kapalı Semt Pazarı'nda sona doğru yaklaşılırken, pazarın zemin betonu dökülüp, üzeri kapatılacak ve çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra Çukurovalıların hizmetine sunulacak.

"Çukurovalılar için en iyisini istiyor, bunun için çalışıyoruz" diyen Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, pazarın tamamlanıp hizmete açılması için çalışmaların aralıksız olarak sürdürüldüğünü söyledi.

Yazın sıcaktan, kışın soğuktan etkilenmeden alışveriş yapılacak

Başkan Kozay, "Belediye Evleri Mahallesi'nde yapımına başlanan kapalı semt pazarımızı tamamlamak için ara verilen çalışmaları yeniden başlattık. Pazarın önceki eksik kalan taşıma ayaklarının betonu döküldü. Kısa zamanda zemin betonunu döküp üzerini kapatacağız. Çevre düzenlemesini de yaptıktan sonra halkımızın hizmetine açacağız. Hem vatandaşlarımız hem de pazar esnafımız yazın sıcaktan, kışın soğuktan etkilenmeden konforlu bir şekilde alışverişin keyfini yaşayacak. Şimdiden Çukurova'mıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ADANA