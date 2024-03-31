Cumhur İttifakı AK Parti Koçarlı Belediye Başkan Adayı Nedim Kaplan Oyunu Kullandı

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Cumhur İttifakı AK Parti Koçarlı Belediye Başkan Adayı Nedim Kaplan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için sandık başına giderek oyunu kullandı.

Eşi Nazlı Kaplan ile birlikte oyunu kullanacağı sandığın bulunduğu Koçarlı Anadolu Lisesi'ne gelen Kaplan, burada görevlilerden oy pusulası ve mührü alarak 1078 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oyunu eşi Nazlı Kaplan ile aynı anda sandığa atarken kullandıkları oyun Koçarlı için hayırlı olmasını dileyen Başkan Kaplan, "Değerli eşim Nazlı Hanım ile birlikte vatandaşlık görevimizi yerine getirdik ve oyumuzu kullandık. Durmadık, yorulmadık, çok çalıştık. İnşallah Koçarlı Yüzyılı'nı ve beraberinde getirecek olduğumuz sonuçların ilçemize, ilimize, vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederim. Güzel bir seçim süreci yaşadık. Bize inanan ve bizimle birlikte olan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Koçarlı'da demokrasi ateşini yeniden alevlendirmek için gece gündüz sahalardaydık. Bugün de sandık başındayız. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN