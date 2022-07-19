Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz Kayseri'de gazete sahipleriyle buluştu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz Kayseri'de gazete sahipleriyle buluştu

19.07.2022 13:56
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz Kayseri'de gazete sahipleriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Kayseri'de gazete sahipleri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Kayseri'de gazete sahipleri ile bir araya geldi.

Erguvan Tesisleri'nde gazetecilerle kahvaltı yapan Küçükyılmaz, 15 gazeteyi birleşerek gazete sayısını 3'e düşüren Kayseri gazetelerinin durumu hakkında gazete sahiplerinden bilgiler aldı. Kayseri gazete sahiplerinin değiştirilmesi öngörülen basın kanunu hakkındaki yazılı raporunu teslim alan Küçükyılmaz, talepler hakkında çalışmalar yapacaklarını kaydetti. Kayseri'deki gazete birleşmesinin ülke geneli için rol model olduğunu belirten Küçükyılmaz, bu konuda bir çalıştay yapılmasının yerinde olacağını ve diğer illere güçlü yerel basın konusunda örnek teşkil edebileceğini söyledi.

Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, gazete sahipleri ile Kayseri manzaralı hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz Kayseri'de gazete sahipleriyle buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz Kayseri'de gazete sahipleriyle buluştu - Son Dakika
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