Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hristiyan vatandaşlarımızın ve Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusu'nu tebrik ediyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hristiyan vatandaşlarımızın ve Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusu'nu tebrik ediyorum"

05.04.2026 13:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hristiyan vatandaşlarımızın ve Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusu'nu tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hristiyan vatandaşlarımızın ve Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusu'nu tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusu'nu kutladığı bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolladığı mesajında dünyada ayrımcılık ve kültürel ırkçılığın arttığına dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

"Hristiyan vatandaşlarımızın ve Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusu'nu tebrik ediyorum. Ayrımcılık, kültürel ırkçılık ve tahammülsüzlüğün giderek tırmandığı günümüzde, hangi inanca mensup olursa olsun tüm vatandaşlarımızın sergiledikleri birlik, beraberlik ve dayanışma, tüm dünyada örnek olmaya devam ediyor. Toplumsal huzurumuzun teminatı olarak gördüğümüz bu barış iklimini, bilhassa bölgemizin içinden geçtiği sancılı ve sıkıntılı dönemde güçlendirmekle kararlıyız. Bu düşüncelerle aynı gök kubbenin altında yüzyıllardır bir arada yaşadığımız ve inşallah ebediyen bir ve beraber yaşayacağımız Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Paskalya Yortularını bir kez daha kutluyor, bölgemizde ve dünyada barışa, istikrara ve huzura vesile olmasını diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Paskalya, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hristiyan vatandaşlarımızın ve Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusu'nu tebrik ediyorum' - Son Dakika

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hristiyan vatandaşlarımızın ve Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusu'nu tebrik ediyorum" - Son Dakika
