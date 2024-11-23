Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet ve meslek örgütleri eğitimi siyasete alet ediyor. 2024 Türkiye'sinde halen vesayet dönemlerinin merceğinden bakarak değişime kapalı bu arkaik zihniyetin evlatlarımızın ufkunu karartmalarına müsaade edemeyiz." - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Muhalefet ve meslek örgütleri eğitimi siyasete alet ediyor. - Son Dakika
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