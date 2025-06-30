Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonominin yanı sıra küresel siyasetten toplumsal dengelere kadar birçok alanda risklerin arttığı, tehditlerin çeşitlendiği bir süreçle karşı karşıyayız. Muhalefetin sorumsuz söylemlerine rağmen oyuna gelmedik. Her türlü senaryoya karşı hazırlıklıyız" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ekonominin yanı sıra küresel siyasetten toplumsal dengelere kadar birçok alanda risklerin arttığı, tehditlerin... - Son Dakika
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