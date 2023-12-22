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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı. Yılmaz, "Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabbimden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Şehitler İçin Taziye Mesajı - Son Dakika