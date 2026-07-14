Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atandı! Trabzon'un yeni Vali Yardımcısı göreve başladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atandı! Trabzon'un yeni Vali Yardımcısı göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atandı! Trabzon\'un yeni Vali Yardımcısı göreve başladı
14.07.2026 10:09
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Trabzon Vali Yardımcılığı görevine atanan Mehmet Fatih Kestioğlu resmen görevine başladı. Kestioğlu, yayımladığı ilk mesajda Trabzon'un tarihî kimliğine vurgu yaparken, ataması memleketi Çamlıhemşin ve Rize'de memnuniyetle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Trabzon Vali Yardımcılığı görevine atanan Çamlıhemşinli Mehmet Fatih Kestioğlu görevine başladı. İlk mesajında Trabzon'un tarihi önemine dikkat çeken Kestioğlu, "Fatih Sultan Mehmed Han'ın fethettiği, Yavuz Sultan Selim Han'ın şehzadelik döneminde yönettiği, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın doğduğu bu kadim şehirde bugün itibarıyla Vali Yardımcısı olarak görevimize başlamış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

TRABZON'UN YENİ VALİ YARDIMCISI GÖREVE BAŞLADI

Trabzon'un yeni Vali Yardımcısı Çamlıhemşinli Mehmet Fatih Kestioğlu resmen görevine başladı.

Devlet tecrübesiyle Trabzon'a hizmet edecek olan Kestioğlu, göreve başladığı ilk günde yayımladığı mesajla hem tarihî mirasa hem de üstlendiği sorumluluğa dikkat çekti.

İLK MESAJINDA TARİHİ MİRASA VURGU YAPTI

Göreve başlamasının ardından yayımladığı ilk mesajda Trabzon'un tarihî kimliğine vurgu yapan Kestioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Sultan Mehmed Han'ın fethettiği, Yavuz Sultan Selim Han'ın şehzadelik döneminde yönettiği, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın doğduğu ve efsane Trabzonspor'umuza can veren bu kadim şehirde bugün itibarıyla Vali Yardımcısı olarak görevimize başlamış bulunmaktayız. Cenab-ı Hak hayırlı eylesin."

MEMLEKETİNDE MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Çamlıhemşin'in yetiştirdiği başarılı mülki idare amirlerinden Mehmet Fatih Kestioğlu'nun Trabzon Vali Yardımcılığı görevine başlaması, memleketi Çamlıhemşin ve Rize'de gurur ve memnuniyetle karşılandı.

Haber: Yavuz Günay

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Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atandı! Trabzon'un yeni Vali Yardımcısı göreve başladı - Son Dakika

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