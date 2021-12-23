Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk'ten, Vali Hacıbektaşoğlu'na nezaket ziyareti - Son Dakika

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Çelenk'i kabulünde, bir süre sohbet ederek, ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Hacıbektaşoğlu ziyaret anısına, Cumhuriyet Başsavcısı Çelenk'e Türk bayrağı işlemeli Siirt'e özgü tiftik battaniyesi hediye etti. Çelenk ise misafirperverliğinden dolayı Vali Hacıbektaşoğlu'na teşekkür etti.

Çelenk'in ziyaret programında, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral, Uğur Ertekin, Şirvan İlçe Kaymakamı Recep Hasar ve Tillo Kaymakamı Muhammed Sait Baytok da hazır bulundu. - SİİRT