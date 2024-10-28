Cumhuriyet'in 101. yılında Tatvan'da minik öğrencilerden coşkulu kutlama - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Cumhuriyet'in 101. yılında Tatvan'da minik öğrencilerden coşkulu kutlama

Geniş Video İzle

Cumhuriyet'in 101. yılında Tatvan'da minik öğrencilerden coşkulu kutlama Cumhuriyet'in 101. yılı kapsamında Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, 20 metrelik Türk bayrağını büyük bir gururla taşıdı.

28.10.2024 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet'in 101. yılında Tatvan'da minik öğrencilerden coşkulu kutlama

BİTLİS - Cumhuriyet'in 101. yılı kapsamında Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, 20 metrelik Türk bayrağını büyük bir gururla taşıdı.

Cumhuriyet'in 101. yılı kapsamında Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, Tatvan Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Askeri ve polis araçlarının eşlik ettiği kortejde minik öğrenciler, 20 metrelik Türk bayrağını büyük bir gururla taşıdı. Tatvan Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı bahçesinde yapılan törende, Kahraman şehitlerin isimlerinin yer aldığı anıtın önünde saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Programda, ana sınıfı öğrencilerinden Yiğit Kılıç, 'Komando Marşı'nı seslendirirken; Işıl Erva Desenli ise İstiklal Marşı'nı okudu. Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, programla ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Anaokulu'ndaki 120 öğrencimiz ve öğretmenlerimizle birlikte Tatvan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nı ziyaret ettik. Bugünün anısına Mehmetçikle buluşmaya geldik ve hep birlikte Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü kutladık. Programda emeği geçen herkese, özellikle Mehmetçik'e şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Program, düzenlenen çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi.

Cumhuriyet\'in 101. yılında Tatvan\'da minik öğrencilerden coşkulu kutlama
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür, Tatvan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhuriyet'in 101. yılında Tatvan'da minik öğrencilerden coşkulu kutlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 05:28:53. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhuriyet'in 101. yılında Tatvan'da minik öğrencilerden coşkulu kutlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.