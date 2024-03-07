Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 'Hayalimdeki Adıyaman' hikaye yazma yarışmasının ödül töreni düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 'Hayalimdeki Adıyaman' hikaye yazma yarışmasının ödül töreni düzenlendi

Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında \'Hayalimdeki Adıyaman\' hikaye yazma yarışmasının ödül töreni düzenlendi

Adıyaman Valiliği himayesinde gerçekleştirilen 'Hayalimdeki Adıyaman' temalı hikaye yazma yarışmasının ödül törenine Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Milletvekili Resul Kurt ve diğer yetkililer katıldı.

07.03.2024 10:23  Güncelleme: 10:30
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Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, 'Hayalimdeki Adıyaman' temalı hikaye yazma yarışmasında derece elde edenlere ödülleri verildi.

Adıyaman Valiliği himayesinde ve Adıyaman Belediyesinin iş birliğiyle gerçekleştirilen "Hayalimdeki Adıyaman" temalı hikaye yazma yarışması ödül törenine Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Milletvekili Resul Kurt, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda protokol konuşmaları yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğrenci ve öğretmenlerin kaleme aldığı hikayelerin Adıyaman'ın geleceğine dair umutları ve sevgisini farklı bir bakış açısıyla sunduğunu belirterek, yarışmanın düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra konuşan Adıyaman Valisi Osman Varol ise Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan ilin yeniden imarı sürecinde öğretmen ve öğrencilerin hayallerinin önemli olduğunu vurguladı.

Protokol konuşmalarının ardından yarışmanın kazananları açıklandı ve il protokolü tarafından hediyeleri verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 'Hayalimdeki Adıyaman' hikaye yazma yarışmasının ödül töreni düzenlendi - Son Dakika

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