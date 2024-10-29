Cumhuriyetin 101. Yıl Dönümü Beylikova\'da Coşkuyla Kutlandı

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Cumhuriyetin ilanının 101. yıl dönümü Beylikova'da büyük bir gurur ve heyecanla kutlandı.

Kaymakam İsmail Şanal, Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Yılmaz, kurum amirleri ve halkın katılımıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı program gerçekleştirildi. Tören sonunda Beylikova Belediyesi öğrencilere ve katılımcılara ikramlarda bulundu. Beylikova Belediyesi; bu anlamlı günde emeği geçen tüm kurumlara ve öğrencilere teşekkür ettiğini dile getirdi. - ESKİŞEHİR