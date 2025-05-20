Cumhuriyetin Renkleri Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Cumhuriyetin Renkleri Festivali Coşkuyla Kutlandı

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CHP Samsun Kadın Kolları, 19 Mayıs için düzenlenen festivalde umudu ve direnişi kutladı.

20.05.2025 11:39
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Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN)- CHP Samsun İl Kadın Kolları tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Kadınla, Gençlikle, Umutla: Cumhuriyetin Renkleri Festivali" büyük bir coşkuya sahne oldu.

Atakum Çobanlı İskelesi'nden başlayarak Türkiş sahiline kadar uzanan yürüyüşe, CHP il ve ilçe kadın kolları, gençlik kolları, çok sayıda yurttaş  katıldı. Festival alanında kurulan sahnede CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ve CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır katılımcılara hitap etti. CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, şunları söyledi:

"Bugün Atatürk'ün İlkadım'a ayak basışının, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 106. yılı. Atatürk bu bayramı size emanet etti çünkü yüzyıl sonra gelecek tehlikeyi ve sizlerdeki cesareti görmüştü. Bugün esas mücadelemizi, genel başkanımızın liderliğinde, sandığı önümüze koyarak sürdüreceğiz. Samsun'da başlayan ve 13 Nisan'da ilan edilen demokrasi mitingi bugün İzmir'de finalini yapıyor. Dokuz Eylül'de düşmanın denize döküldüğü meydanda bugün milyonlar bir araya geldi. Bizler de buradan o coşkuya destek gönderiyoruz. Bu etkinliğe emek veren tüm kadın ve gençlik kollarımıza sonsuz teşekkürler."

"19 Mayıs, umudun ve direnişin adıdır"

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır ise konuşmasında, 19 Mayıs'ın yalnızca bir tarih değil, bir milletin yeniden doğuşunun simgesi olduğunu vurgulayarak, "19 Mayıs 1919, umudun, direnişin ve yeniden doğuşun adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu özel günü gençliğe emanet etti çünkü geleceğimiz gençlerde saklı. Bugün bizlere düşen görev, Atatürk'ün izinde laikliğe, demokrasiye ve eşitliğe sıkı sıkıya sarılmak, gençlerimize umut aşılamaktır. Aynı zamanda bugün fikirlerini özgürce ifade ettikleri için hukuksuzca gözaltına alınan, tutuklanan genç arkadaşlarımızı da unutmuyoruz. Onlar Atatürk'ün 'Beni anlamak demek, mutlaka yüzümü görmek değildir' sözünü yüreklerinde taşıyan gerçek Cumhuriyet evlatlarıdır. Biz onların yanındayız. Gençler susturulamayacak, 19 Mayıs'ın ışığı asla sönmeyecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Cumhuriyetin Renkleri Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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