Daday, Cittaslow ağına katılan 24. şehir oldu

Yerel

Kastamonu'nun Daday ilçesi, Belçika'nın Damme şehrinde düzenlenen Uluslararası Cittaslow Komitesi Toplantısı'nda Türkiye'den Cittaslow ağına katılan yirmi 24'üncü şehir olarak ilan edildi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Daday Belediyesi ve Cittaslow Türkiye işbirliğiyle yürütülen Cittaslow Daday Projesi değerlendirme sonuçları açıklandı. Yapılan değerlendirme sonucunda Daday Türkiye'den Cittaslow ağına katılan 24'üncü şehir oldu. Bölgenin ulusal ve uluslararası ağlara entegrasyonun sağlanması, bölgede öne çıkan turizm değerlerinin UNESCO Miras Listeleri ve Programları ile Cittaslow Sakin Şehirler Ağı'na dahil olmasına yönelik Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı kapsamında başlatılan çalışmalar meyvesini verdi. KUZKA tarafından 2020 ve 2022 Yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programları çerçevesinde sağlanan iki farklı teknik destek ile Daday ilçesinin Sakin Şehirler Ağı kriterlerine uygunluğunun ön fizibilitesi yapılarak başvuru dosyası hazırlandı. KUZKA'nın öncülük ettiği ve yönetim süreçlerinde aktif rol aldığı çalışmalar neticesinde Daday'ın Uluslararası Cittaslow Birliği'ne katılım süreci resmi olarak tamamlandı.

Doğal yaşam ve geleneksel at çiftlikleri ile öne çıkan Daday'ın Sakin Şehirler Ağına katılımı, hem yerel hem de uluslararası düzeyde yeni imkanlar sunuyor. Bu unvan aracılığıyla, turizmin sürdürülebilir bir şekilde teşvik edilmesi, yerel üretimin desteklenmesi ve genel yaşam kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Daday ile aynı dönemde Sakin Şehirler Ağı'na dahil olan bir diğer ilçe Safranbolu oldu. Aynı zamanda UNESCO Dünya Miras Kenti olan Safranbolu, Daday ilçesine yakın konumu ile birlikte değerlendirildiğinde bu iki ilçe Sakin Şehirler Ağı'nın güçlü temsilcileri olarak Batı Karadeniz destinasyonunda önemli bir turistik deneyim vadediyor. Bu değerlere ek olarak Kastamonu kent merkezi ile Daday arasında yer alan ve geçtiğimiz yıl UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kabul edilen Kasaba Köyü Mahmut Bey Camisi de deneyim bütünlüğüne katkı sağlayan diğer kritik unsur olarak dikkat çekiyor. - KASTAMONU